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        Otomobilin tarlaya devrildiği kazada arka koltuktan fırlayıp aracın altında kaldı; 4 yaralı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.09.2023 - 03:38 Güncelleme: 01.09.2023 - 03:39
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        Otomobilin tarlaya devrildiği kazada arka koltuktan fırlayıp aracın altında kaldı; 4 yaralı
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        Hasan YİĞEN/ KULA (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Kula ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin tarlaya devrildiği kazada; arka koltuktan fırlayan Fatma Kartalmış aracın altında kalarak ağır yaralandı. Otomobilde yaralanan diğer 3 kişi de tedaviye alınırken, Kartalmış'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. 

        Kaza, saat 21.45 sıralarında İzmirAnkara D300 karayolu STR dinlenme tesisi mevkisinde meydana geldi. İzmir´den Uşak istikametine seyir halinde olan İsmail Deniz yönetimindeki 43 ES 113 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla atarak tarlaya uçtu. Kazanın şiddetiyle arka koltuktan fırladığı öğrenilen Fatma Kartalmış takla atan otomobilin altında kalarak ağır yaralanırken, sürücü İsmail Deniz ile araçtaki Emine Nur Deniz ile Emre Deniz kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

        İhbarla kaza yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve trafik polis ekibi sevk edildi. Kaza yerine ulaşan itfaiye ekipleri, otomobilin altında kalan Fatma Kartalmış´ı sıkıştığı yerden kurtarıp, sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan ağır yaralı Kartalmış, Kula Devlet Hastanesi´ne kaldırılırken, diğer yaralılar da hastaneye kaldırıldı. Kartalmış´ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

        Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Kula Hasan YİĞEN

        2023-09-01 03:37:28

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