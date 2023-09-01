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        Somaspor, sağ bek Mahmut'la anlaştı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.09.2023 - 11:40 Güncelleme: 01.09.2023 - 11:41
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        Somaspor, sağ bek Mahmut'la anlaştı
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        SOMA, (DHA)TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'taki ilk maçında deplasmanda Isparta 32 Spor'u 2-1 yenerek sezona 3 puanla başlayan Somaspor, geçen sezon Bölgesel Amatör Lig'den Süper Amatör'e düşen Torbalıspor'dan 21 yaşındaki sağ bek Mahmut Şat'la 3 yıllık sözleşme imzaladı.

        İmza törenine Başkan Mustafa Aydın katıldı. Siyah-beyazlı kulüp, "Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Mahmut Şat'a şanlı formamız ile üstün başarılar dileriz" açıklaması yaptı. Altınordu'da futbola başlayan Mahmut, İzmir Gücü, Pınargücüspor, Gültepespor kulüplerinde de oynadı.DHA-Spor Türkiye-Manisa

        2023-09-01 11:39:12

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