Somaspor evinde oynayacak
SOMA, (DHA) - TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda Isparta 32 Spor'u 2-1 yenerek 2023-2024 sezonuna galibiyletle başlayan Somaspor yarın evinde sahaya çıkacak. Siyah-beyazlılar, Kuzey Marmara Arnavutköy Belediyespor'u konuk edecek. Soma Atatürk Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak müsabakada Süleyman Bahadır düdük çalacak. Somaspor Teknik Direktörü Burhanettin Basatemür, 2'de 2 yapmak için mücadele edeceklerini ve taraftarın desteğine ihtiyaç duyduklarını dile getirdi. DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)
2023-09-02 11:34:12