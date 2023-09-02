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        Sokaktaki tartışmada annesi öldürülen kendisi ise yaralanan Cansu'nun tedavisi sürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.09.2023 - 17:25 Güncelleme: 02.09.2023 - 17:26
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        Sokaktaki tartışmada annesi öldürülen kendisi ise yaralanan Cansu'nun tedavisi sürüyor
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        Serkan ÖZDEMİR/AKHİSAR (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, sokakta çıkan tartışmada Veysel Mızrak´ın (47) tabancayla vurarak öldürdüğü Meliha Uludağ´ın (45) olayda ağır yaralanan kızı Cansu Dönmez'in (19) sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Olayın ardından intihar eden Mızrak´ın Gördes ilçesinde yaşadığı ve çiftçilik yaptığı belirtildi.

        Olay, dün saat 21.30 sıralarında, Akhisar ilçesi Ragıpbey Mahallesi 158'inci Sokak'ta meydana geldi. Eşinden bir süre önce boşandığı öğrenilen Meliha Uludağ, Akhisar'da birlikte yaşadığı kızı Cansu Dönmez ile yolda yürürken, yanlarına Veysel Mızrak geldi. Burada taraflar arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce Mızrak, belinden çıkardığı tabancasını anne-kıza doğrultup peş peşe ateşledi. Meliha Uludağ ve kızı baş ve vücutlarına isabet eden mermilerle kanlar içinde yere yığılırken, Mızrak, aynı tabancayı kendi başına dayayıp tetiği çekerek intihar etti.

        ANNE KURTARILAMADI

        Silah sesine koşan çevredekiler, yerdeki 3 kişiyi görünce, durumu, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye gelen sağlık görevlileri, hayati fonksiyonlarının devam ettiğini belirlediği Meliha Uludağ ile kızı Cansu Dönmez'i ambulansla Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Uludağ, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Cansu Dönmez'in ise yoğun bakımdaki tedavisinin ve hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

        GÖRDES'TE YAŞIYORMUŞ

        Eşinden bir süre önce boşandığı belirtilen 2 çocuk babası Veysel Mızrak'ın cesedi, polis ve savcının olay yeri incelemelerinin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Gördes ilçesinde yaşayan Veysel Mızrak'ın, 45 AAD 665 plakalı otomobili de olay yerinin yakınında bulundu.

        Polisin, olayla ilgili soruşturması sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Akhisar Serkan ÖZDEMİR

        2023-09-02 17:24:18

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