Manisa FK - Tuzlaspor: 4-0
MANİSA,(DHA)Birinci Lig'de ilk 3 haftada 7 puan toplayan Manisa Futbol Kulübü, evinde Tuzlaspor engelini rahat aştı. Siyah-beyazlılar karşılaşmadan 4-0 galip ayrılıp puanını 10´a çıkardı. İlk yarısı golsüz sana eren maçın 51´inci dakikasında Diallo sokur Manisa lehine 1-0 yaptı. Tugay, müsabakanın 62´nci dakikasında durumu 2-0´a getirdi. Lima 79´da tabelayı 3-0 olarak değiştirdi. Manisa FK´nın yeni transferi Topalli 86´da kazanılan penaltıyı gole çevirdi: 4-0. Karşılaşma 4-0 sona erdi.DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA
2023-09-02 21:38:55