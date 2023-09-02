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        Manisa FK - Tuzlaspor: 4-0

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.09.2023 - 21:39 Güncelleme: 02.09.2023 - 21:40
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        Manisa FK - Tuzlaspor: 4-0
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        MANİSA,(DHA)Birinci Lig'de ilk 3 haftada 7 puan toplayan Manisa Futbol Kulübü, evinde Tuzlaspor engelini rahat aştı. Siyah-beyazlılar karşılaşmadan 4-0 galip ayrılıp puanını 10´a çıkardı.  İlk yarısı golsüz sana eren maçın 51´inci dakikasında Diallo sokur Manisa lehine 1-0 yaptı. Tugay, müsabakanın 62´nci dakikasında durumu 2-0´a getirdi. Lima 79´da tabelayı 3-0 olarak değiştirdi. Manisa FK´nın yeni transferi Topalli 86´da kazanılan penaltıyı gole çevirdi: 4-0. Karşılaşma 4-0 sona erdi.DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA

        2023-09-02 21:38:55

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