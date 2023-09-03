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        Manisa FK son sürat gidiyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.09.2023 - 11:41 Güncelleme: 03.09.2023 - 11:41
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        Manisa FK son sürat gidiyor
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        MANİSA, (DHA)BİRİNCİ Lig'in 4'üncü haftasında evinde Tuzlaspor'u 4-0 yenen Manisa Futbol Kulübü geride kalan 4 maçta 3'üncü galibiyetini alıp 10 puana ulaştı. Sezona hızlı giren siyah-beyazlılar Kocaelispor, Erzurumspor FK ve Tuzlaspor'u mağlup edip sadece Ankara Keçiörengücü ile berabere kaldı. Teknik direktör Osman Zeki Korkmaz maçın ardından değerlendirmelerde bulundu. 

        Keyif veren bir futbol ortaya koyduklarını anlatan Korkmaz, "Güzel bir galibiyet aldık. Galibiyetten daha büyük keyif veren oynadığımız futboldu. Takımın topu geri alma isteği, topla oynama ve üretme isteği, her şeyden önce güzel futbol üretme isteği bizi çok mutlu etti. Bu güzel galibiyeti

        kaptanımız Kaan Kanak'ın oğlu Aslan'a armağan ediyoruz. Doğum gününü kutluyoruz. Ürettiğimiz futboldan geri adım atmadığımız sürece ligin keyif veren, yarışan bir takımı olacağız" dedi. DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)

        2023-09-03 11:40:39

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