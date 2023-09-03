Sokakta öldürülen annesinin ardından yaralı Cansu da kurtarılamadı

Serkan ÖZDEMİR / AKHİSAR (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, sokakta çıkan tartışmada Veysel Mızrak´ın (47) tabancayla vurarak öldürdüğü Meliha Uludağ´ın (45) olayda ağır yaralanan kızı Cansu Dönmez (19) de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Anne-kız memleketleri Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde toprağa verildi.

Olay, önceki gün saat 21.30 sıralarında, Akhisar ilçesi Ragıpbey Mahallesi 158'inci Sokak'ta meydana geldi. Eşinden bir süre önce boşandığı öğrenilen Meliha Uludağ, Akhisar'da birlikte yaşadığı kızı Cansu Dönmez ile yolda yürürken, yanlarına gönül ilişkisi yaşadığı iddia edilen ve bir süre önce eşinden boşandığı öğrenilen 2 çocuk babası Veysel Mızrak geldi. Burada taraflar arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce Mızrak, belinden çıkardığı tabancasını anne-kıza doğrultup peş peşe ateşledi. Meliha Uludağ ve kızı baş ve vücutlarına isabet eden mermilerle kanlar içinde yere yığılırken, Mızrak, aynı tabancayı kendi başına dayayıp tetiği çekerek intihar etti.

Silah sesine koşan çevredekiler, yerdeki 3 kişiyi görünce, durumu, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye gelen sağlık görevlileri, hayati fonksiyonlarının devam ettiğini belirlediği Meliha Uludağ ile kızı Cansu Dönmez'i ambulansla Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Uludağ, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Uludağ'ın cenazesi Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Gördes ilçesinde yaşadığı belirtilen Mızrak'ın cesedi, polis ve savcının olay yeri incelemelerinin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Mızrak'ın, 45 AAD 665 plakalı otomobili de olay yerinin yakınında bulundu. Ağır yaralı Cansu Dönmez ise yoğun bakımda tedaviye alındı. Cansu Dönmez de doktorların müdahalesine rağmen dün hayatını kaybetti.

CENAZELER TOPRAĞA VERİLDİ

Meliha Uludağ ile kızı Cansu Uludağ için dün memleketleri Kırkağaç ilçesine bağlı Alifakı Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından anne-kız mahalle mezarlığında, olayın ardından intihar eden Veysel Mızrak ise dün ikindi vakti kılınan namazın ardından Gölmarmara ilçesi Kayapınar Mezarlığı'nda toprağa verildi.(DHA)

DHA-Genel Türkiye-Manisa / Akhisar Serkan ÖZDEMİR

2023-09-03 15:52:22