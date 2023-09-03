Somaspor - Arnavutköy Belediyespor: 1-0
Şevket YILMAZ / SOMA, (DHA)
STAT: Atatürk
HAKEMLER: Süleyman Bahadır, Oğuzhan Yazır, Ozan Burak Akduman
SOMASPOR: Muharrem Oğuzhan, Erkan (Dk. 67 Mücahit), Erdem, Muhammet Ensar, Murat (Dk. 67 Mahmut), Rıdvan (Dk. 88 Ahmet Hakan), Enes, Mehmet Refik (Dk. 74 Yasin), Arda, Kamil (Dk. 74 Kenan)
ARNAVUTKÖY BELEDİYESPOR: Cantuğ Erkul (Dk. 67 Siraç), Abdullah, Hakan, Eren, Ufuk, (Dk. 85 Mustafa) Metincan, İrfan (Dk. 76 Polat), Ahmet (Dk. 46 Harun), Umut (Dk. 68 Hasan), Mehmet
GOL: Dk. 12 Rıdvan (Somaspor)
SARI KARTLAR: Rıdvan, Oğuzhan (Somaspor), Hakan, İrfan (Arnavutköy)
TFF 2´nci Lig Kırmızı Grup´ta geçen hafta deplasmanda Isparta 32 Spor´u 2-1 yenerek 2023-2024 sezonuna galibiyetle başlayan Somaspor, evinde Arnavutköy Belediyespor´u 1-0 mağlup etti. Maça hızlı başlayan siyah-beyazlılar 12´nci dakikada Rıdvan ile golü buldu. Avantajını korumayı başaran Somaspor, sahadan 3 puanla ayrılıp 2´de 2 yaptı. Arnavutköy Belediyespor ise puanla tanışamadı. DHA-Spor Türkiye-Manisa / Soma ŞEVKET YILMAZ
2023-09-03 19:01:47