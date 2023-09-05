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        Hafif ticari araç, hafriyat kamyonuna arkadan çarptı: 4'ü çocuk, 7 yaralı

        MANİSA'nınKulailçesinde hafriyat kamyonuna arkadan çarpan hafif ticari araçtaki 4'ü çocuk, 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.09.2023 - 14:51 Güncelleme: 05.09.2023 - 14:52
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        Hafif ticari araç, hafriyat kamyonuna arkadan çarptı: 4'ü çocuk, 7 yaralı
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        Kaza, saat 12.00 sıralarında İzmirAnkara D300 kara yolu Esenyazı kavşağı yakınlarında meydana geldi. Uşak'tan İzmir yönüne giden Gökhan Mermer (35) yönetimindeki 38 SH 648 plakalı hafif ticari araç, aynı yöne seyreden Mehmet Demir (24) yönetimindeki 06 GA 5161 plakalı hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. Kazada, hurdaya dönen hafif ticari aracın sürücüsü Gökhan Mermer ve yanındaki Damla Derler (33), Zühal Oflaz (32), Ada Mermer (9), Eymen Ayaz Oflaz (5), Nisa Mermer (4) ve 6 aylık Ceylin Oflaz yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar, Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

        Kaza nedeniyle yolun İzmir istikametinde ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik yeniden normale döndü.

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