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        Manisa'da fabrika işçilerinin taşındığı servis minibüsü kavun tarlasına uçtu: 11 yaralı

        MANİSA´nınAkhisarilçesinde, fabrika işçilerinin taşındığı servis minibüsünün 10 metrelik istinat duvarından kavun tarlasına uçup ters durduğu kazada 11 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.09.2023 - 02:01 Güncelleme: 06.09.2023 - 02:02
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        Manisa'da fabrika işçilerinin taşındığı servis minibüsü kavun tarlasına uçtu: 11 yaralı
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        Kaza, saat 23.00 sıralarında Akhisar Çevre Yolu Gıda Çarşısı Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Soma´dan Akhisar´daki bir fabrikaya işçilerin taşındığı Recep İ. yönetimindeki 45 J 9288 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yaklaşık 10 metrelik istinat duvarından kavun tarlasına uçup, ters durdu.

        İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kaza yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, ters dönen minibüste sıkışan yaralıları çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan A.İ. (54), Y.T. (44), R.K. (39), K.Y. (44), G.S. (47), S.D. (26), S.K. (42), A.K. (45), F.Ç., D.D. (22) ve sürücü Recep İ., Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi ve çevre ilçelerdeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

        O ANLARI ANLATTI

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