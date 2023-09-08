Babasının kullandığı traktörden düşüp altında kalan Eymen, öldü

Kaza, akşam saatlerinde Altay Mahallesi Şehitler Yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, İsmail Eymen Özer, Altay Meydanı yönünden Turgutlar Mahallesi yönüne seyir halinde olan ve babası Osman Nuri Özer'in kullandığı 45 RN 191 plakalı traktörden düştü. Traktörün altında kalan İsmail Eymen ağır yaralanırken, çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, İsmail Eymen'i Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan talihsiz çocuk, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.