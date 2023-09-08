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        Babasının kullandığı traktörden düşüp altında kalan Eymen, öldü

         MANİSA´nınTurgutluilçesinde, babasının kullandığı traktörden düşüp altında kalan 8 yaşındaki İsmail Eymen Özer, yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.09.2023 - 22:29 Güncelleme: 08.09.2023 - 22:30
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        Babasının kullandığı traktörden düşüp altında kalan Eymen, öldü
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        Kaza, akşam saatlerinde Altay Mahallesi Şehitler Yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, İsmail Eymen Özer, Altay Meydanı yönünden Turgutlar Mahallesi yönüne seyir halinde olan ve babası Osman Nuri Özer'in kullandığı 45 RN 191 plakalı traktörden düştü. Traktörün altında kalan İsmail Eymen ağır yaralanırken, çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, İsmail Eymen'i Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan talihsiz çocuk, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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