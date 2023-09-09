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        Manisa'da yağ, boya ve kimyasal maddelerin bulunduğu geri dönüşüm tesisinde yangın- 2 (Yeniden)

        MANİSA´da,içerisindemadeni yağ, boya ve kimyasal maddelerin de olduğu geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına müdahale sürüyor. Yangın, saat 4.30 sıralarında Yunusemre ilçesi Muradiye Organize Sanayi Bölgesi´ndeki bir geri dönüşüm tesisinde çıktı. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, alevler kısa sürede tüm tesisi sardı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İçerisinde madeni yağ, boya ve kimyasal maddelerin olduğu öğrenilen tesiste söndürme çalışmaları sürerken, itfaiye ekiplerin maske ve oksijen tüpüyle alevlere müdahale etmeleri dikkat çekti. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.09.2023 - 06:22 Güncelleme: 09.09.2023 - 06:22
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        Manisa'da yağ, boya ve kimyasal maddelerin bulunduğu geri dönüşüm tesisinde yangın- 2 (Yeniden)
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