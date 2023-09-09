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        'Duman gözcüsü', nöbeti eşine devretti

         MANİSA'da,babasındanaldığı nöbeti 35 yıldır sürdüren 'duman gözcüsü' Halil Bozdağ (59), emekli olunca görevi eşi Huriye Bozdağ'a (51) devretti. Huriye Bozdağ, daha önce yardımcı olmak için yanında durduğu eşinin yardımıyla, 100 bin hektar ormanı yangınlara karşı, 7/24 gözetliyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.09.2023 - 09:48 Güncelleme: 09.09.2023 - 09:49
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        'Duman gözcüsü', nöbeti eşine devretti
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        Manisa'nın 17 ilçesinde ormana hakim en az bin metre yükseklikte yer alan kulelerde, gündüz dumanı, gece de ateşi gözleyen 'duman gözcüleri' 24 saat boyunca ellerinde dürbünle görev yapıyor. Turgutlu ilçesi Karlıkdağ Orman İşletme Şefliği'ne bağlı 1150 rakımlı Çaldağı Yangın Gözetleme Kulesi´nde 2 kuşaktır Bozdağ ailesi görev yapıyor. Çocukluğunun geçtiği kulede, görevi babası Ahmet Bozdağ'dan devralan Halil Bozdağ, 35 yıldır yürüttüğü orman gözcülüğünü, emekli olunca, kulede kendisini bir an olsun yalnız bırakmayan eşi Huriye Bozdağ'a devretti. Huriye Bozdağ, eşinin de desteğiyle 100 bin hektarlık ormanda yangınlara karşı, 7 gün 24 saat gözetleme yapıp, ormanı koruyor. 

        Eşinden aldığı görevi devam ettirmenin mutluluğunu yaşadığını belirten Huriye Bozdağ, "Daha önceleri ben eşimin yanında kulede duruyordum. Şimdi o benim yanımda kalıyor. İnsanlarımız ormanlık bölgelere geldiğinde özellikle bu zamanlarda mangal yakmasın, içtikleri sigara izmaritlerini ormana atmasınlar, dikkat etsinler. Ormanlarımız yanmasın, gelecek nesillerimize kalsın" dedi.

        '8 YANGIN GÖZETLEME KULAESİ VAR'

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