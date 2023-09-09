Manisa'da geri dönüşüm tesisindeki yangın 3,5 saatte kontrol altına alındı MANİSA'da atıldurumdakiatık ara depolama ve geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle 3,5 saatte kontrol altına alındı. Tesise, gerekli şartları taşımadığı gerekçesiyle Manisa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından geçen yıl 1 milyon 677 bin TL idari para cezası kesilip, lisansının iptal edildiği bildirildi.

Yunusemre ilçesi Muradiye Organize Sanayi Bölgesi'ndeki atıl durumdaki bir atık ara depolama ve geri dönüşüm tesisinde saat 04.30 sıralarında yangın çıktı. Madeni yağ, boya ve çeşitli kimyasal maddeler nedeniyle alevler kısa sürede yayılarak tüm tesisi sardı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve Manisa Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Jandarmanın güvenlik önlemi aldığı yangında, tesiste zaman zaman patlamalar olurken, eriyen plastik ve kimyasal maddeler etrafa saçıldı. Manisa İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekiplerinin gaz ölçümü yaptığı tesise müdahale eden itfaiye ekipleri, maske ve oksijen tüpüyle çalıştı. Alevler 3,5 saatte güçlükle kontrol altına alınırken, soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.