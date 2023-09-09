Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Manisa'da geri dönüşüm tesisindeki yangın 3,5 saatte kontrol altına alındı

        MANİSA'da atıldurumdakiatık ara depolama ve geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle 3,5 saatte kontrol altına alındı. Tesise, gerekli şartları taşımadığı gerekçesiyle Manisa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından geçen yıl 1 milyon 677 bin TL idari para cezası kesilip, lisansının iptal edildiği bildirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.09.2023 - 09:59 Güncelleme: 09.09.2023 - 10:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manisa'da geri dönüşüm tesisindeki yangın 3,5 saatte kontrol altına alındı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yunusemre ilçesi Muradiye Organize Sanayi Bölgesi'ndeki atıl durumdaki bir atık ara depolama ve geri dönüşüm tesisinde saat 04.30 sıralarında yangın çıktı. Madeni yağ, boya ve çeşitli kimyasal maddeler nedeniyle alevler kısa sürede yayılarak tüm tesisi sardı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve Manisa Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Jandarmanın güvenlik önlemi aldığı yangında, tesiste zaman zaman patlamalar olurken, eriyen plastik ve kimyasal maddeler etrafa saçıldı. Manisa İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekiplerinin gaz ölçümü yaptığı tesise müdahale eden itfaiye ekipleri, maske ve oksijen tüpüyle çalıştı. Alevler 3,5 saatte güçlükle kontrol altına alınırken, soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Fas'ta 7 büyüklüğünde deprem
        Fas'ta 7 büyüklüğünde deprem
        Hindistan'daki G20 Zirvesi başladı
        Hindistan'daki G20 Zirvesi başladı
        Önce kadın eve davet ediyor... Feci oyun!
        Önce kadın eve davet ediyor... Feci oyun!
        Çocukların kavgasına aileler karıştı! Kalbinden bıçakladı!
        Çocukların kavgasına aileler karıştı! Kalbinden bıçakladı!
        Meteoroloji'den yağış ve sıcaklık uyarısı! 5 kente "sarı", 2 il için "turuncu" alarm! 5 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den yağış ve sıcaklık uyarısı! 5 kente "sarı", 2 il için "turuncu" alarm! 5 bölgede sağanak!
        Porsuk Çayı'na düşen iki kardeşten biri öldü
        Porsuk Çayı'na düşen iki kardeşten biri öldü
        Aşkı sporcularda buldular
        Aşkı sporcularda buldular
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Fitch Türkiye kararını açıkladı
        Fitch Türkiye kararını açıkladı
        Otomobil sulama kanalına düştü! Anne ve 2 çocuğu öldü
        Otomobil sulama kanalına düştü! Anne ve 2 çocuğu öldü
        Milliler, Ermenistan'a takıldı!
        Milliler, Ermenistan'a takıldı!
        Yas nasıl tutulur bilmiyorum galiba!
        Yas nasıl tutulur bilmiyorum galiba!
        Stefan Kuntz: İnsanlar neyi eleştiriyor?
        Stefan Kuntz: İnsanlar neyi eleştiriyor?
        Büyükekşi'den Kuntz açıklaması!
        Büyükekşi'den Kuntz açıklaması!
        Alanya'da yine safari faciası!
        Alanya'da yine safari faciası!
        Süper Lig'de derbi tarihleri belli oldu!
        Süper Lig'de derbi tarihleri belli oldu!
        Şehit polisin eşi cipinde başından vurulmuş olarak bulundu!
        Şehit polisin eşi cipinde başından vurulmuş olarak bulundu!
        Kentsel dönüşüm mesajı
        Kentsel dönüşüm mesajı
        6'ncı kez Nuri Bilge Ceylan
        6'ncı kez Nuri Bilge Ceylan

        Benzer Haberler

        'Duman gözcüsü', nöbeti eşine devretti
        'Duman gözcüsü', nöbeti eşine devretti
        GÜNCELLEME - Manisa'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altın...
        GÜNCELLEME - Manisa'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altın...
        MANİSA'DA YAĞ, BOYA VE KİMYASAL MADDELERİN BULUNDUĞU GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİNDE...
        MANİSA'DA YAĞ, BOYA VE KİMYASAL MADDELERİN BULUNDUĞU GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİNDE...
        Manisa'da yağ, boya ve kimyasal maddelerin bulunduğu geri dönüşüm tesisinde...
        Manisa'da yağ, boya ve kimyasal maddelerin bulunduğu geri dönüşüm tesisinde...
        MANİSA'DA FABRİKA YANGINI 
        MANİSA'DA FABRİKA YANGINI 
        Manisa'da fabrika yangını 
        Manisa'da fabrika yangını 