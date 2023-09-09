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        Manisa'da geri dönüşüm tesisindeki yangın 3,5 saatte kontrol altına alındı (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.09.2023 - 12:40 Güncelleme: 09.09.2023 - 12:40
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        Manisa'da geri dönüşüm tesisindeki yangın 3,5 saatte kontrol altına alındı (2)
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        TESİSE27MİLYON LİRA CEZA

        Manisa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yetkilileri, yangının ardından geri dönüşüm tesisine çevre kirliğine neden olduğu gerekçesiyle 27 milyon lira idari para cezası kesti. Konuyla ilgili Manisa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "2022 yılında faaliyetlerine son verilen ve çevre lisansı iptal edilen Batı Atık A.Ş. firmasında 09.09.2023 günü 04.30 sıralarında, tesiste mevcut olan ve işletme tarafından bertarafa gönderilmeyen atıklar sebebiyle yangın çıkmıştır. Olay yerine görevli ekipler hızlıca intikal etmiş, yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışmaları başlatılmıştır. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından yangın dolayısıyla ortaya çıkan kirlilik sebebiyle numune alım işlemleri tamamlanmıştır. İşletmeye Çevre Kanunu 20 (v) maddesi gereğince 27 milyon lira idari yaptırım işlemi uygulanacaktır. Yangına ilişkin adli ve idari soruşturma devam etmektedir" denildi.

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