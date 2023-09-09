Beşiktaşlı Cenk Tosun'dan, lösemili Çağan'a forma sürprizi MANİSA'nınAlaşehirilçesinde lösemi hastası Cavit Çağan Özcan (11), en büyük hayallerinden biri olan Cenk Tosun imzalı Beşiktaş formasına kavuştu. Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) İzmir Şubesi aracılığıyla forması kendisine teslim edilen Cavit Çağan Özcan, çok mutlu olduğunu belirterek, "LÖSEV 'e, Beşiktaş Jimnastik Kulübü ve Cenk Tosun abiye teşekkür ederim" dedi.

LÖSEV İzmir Şubesi, lösemi hastası Cavit Çağan Özcan'ın en büyük hayallerinden birinin gerçekleşmesini sağladı. Özcan'ın, Beşiktaşlı olduğu ve Cenk Tosun'un hayranı olduğunu öğrenen LÖSEV İzmir Şubesi yetkilileri, Beşiktaş Jimnastik Kulübü yetkilileri ile iletişime geçti. Duruma kayıtsız kalmayan Cenk Tosun, imzaladığı formasını Özcan'a gönderdi. LÖSEV İzmir Şubesi Aktif İletişim Yönetmeni Deniz Elmalı, Halkla İlişkiler Koordinatör yardımcısı Gamze Berçin Edirne, Sosyal Hizmetler Sorumlusu Fatma Akman'dan oluşan ekip Özcan'ı, Alaşehir İstasyon Mahallesi'nde bulunan evinde ziyaret ederek, formayı teslim etti. Hayali gerçekleşen Özcan'ın yanı sıra annesi Adile Özcan ve babası Mustafa Özcan da mutlu olduklarını dile getirdi.

Lösemi hastası Cavit Çağan Özcan, "LÖSEV 'e, Beşiktaş Jimnastik Kulübü ve Cenk Tosun abiye teşekkür ederim. Beşiktaş'ın oyun tarzı tam bana göre, diğer takımlar gibi oynamıyor. Bu nedenle kulübü çok seviyorum. Az bir sürem kaldı. Ondan sonra okula başlayacağım" dedi.

Çağan'ın annesi Adile Özcan ise "Tedaviye mayıs ayında başladık. İlk duyduğumuzda tabi ki çok kötü olduk. Çok şükür, iyi ki LÖSEV var. Her zaman arkamızdaydı" dedi.