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        Turgutluspor - Ergene Velimeşe Spor: 2-1

        TFF3´üncü Lig 2´nci Grup´ta Turgutluspor sezonun ilk maçında evinde Ergene Velimeşe Spor´u 2-1 mağlup etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.09.2023 - 18:29 Güncelleme: 09.09.2023 - 18:29
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        Turgutluspor - Ergene Velimeşe Spor: 2-1
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        Turgutlu 7 Eylül Stadı´ndaki karşılaşmanın 7´nci dakikasında Turgutluspor Hakkı Şimşek´in golüyle öne geçti. Bu gole konuk ekip 35´inci dakikada Özgen Erdem´le yanıt verdi ve ilk yarı 1-1 sona erdi. İkinci yarıda Turgutlu ekibi, Hakkı ile 69´uncu dakikada bir gol daha buldu ve sahadan 2-1 galip ayrıldı. Bu sonuçla Turgutlspor sezona 3 puanla başladı.DHA-Spor Türkiye-Manisa DHA

        2023-09-09 18:28:43

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