Turgutluspor - Ergene Velimeşe Spor: 2-1

Turgutlu 7 Eylül Stadı´ndaki karşılaşmanın 7´nci dakikasında Turgutluspor Hakkı Şimşek´in golüyle öne geçti. Bu gole konuk ekip 35´inci dakikada Özgen Erdem´le yanıt verdi ve ilk yarı 1-1 sona erdi. İkinci yarıda Turgutlu ekibi, Hakkı ile 69´uncu dakikada bir gol daha buldu ve sahadan 2-1 galip ayrıldı. Bu sonuçla Turgutlspor sezona 3 puanla başladı.DHA-Spor Türkiye-Manisa DHA

2023-09-09 18:28:43