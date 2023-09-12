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        Akhisarspor'un maçı kadın ve çocuklara ücretsiz

        TFF3'üncüLig 3'üncü Grup'ta sezona Kuşadasıspor'a deplasmanda 1-0 yenilerek başlayan Akhisarspor'un pazar günü Ağrı 1970 Spor'la oynayacağı ilk iç saha maçı kadın ve çocuklara ücretsiz olacak. Yeşil-siyahlı yönetim, "Sevgili Akigolar, pazar günü saat 19.00'da kendi sahamızda Ağrı 1970 Spor Kulübü ile oynayacağımız maçın biletleri kadın ve 12 yaş altı çocuklarımız için ücretsizdir. Bu zaferi birlikte kutlamak için sabırsızlanıyoruz" açıklamasını yaptı.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Akhisar AKHİSAR,

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.09.2023 - 11:33 Güncelleme: 12.09.2023 - 11:33
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        Akhisarspor'un maçı kadın ve çocuklara ücretsiz
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