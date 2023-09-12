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        Manisa Valiliği: Yanan atık dönüşüm tesisinde son ölçümlerde tehlikeli gaz değerine rastlanmadı

        MANİSA'da,gereklişartları taşımadığı için 2022 yılında lisansı iptal edilen atıl durumdaki atık ara depolama ve geri dönüşüm tesisinde çıkan yangında tesis içi ve dışındaki atıkların bertaraf işlemi sürüyor. Manisa Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Yangın bölgesinde, tesis içerisinde yanmış olan plastik muhteviyatlı ürünlerden kaynaklanan bir koku olmakla birlikte 11 Eylül'de yapılan son ölçümde herhangi bir tehlikeli gaz değerine rastlanmamıştır" denildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.09.2023 - 11:41 Güncelleme: 12.09.2023 - 11:45
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        Manisa Valiliği: Yanan atık dönüşüm tesisinde son ölçümlerde tehlikeli gaz değerine rastlanmadı
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        Yunusemre ilçesi Evrenos Mahallesi'ndeki atıl durumdaki atık ara depolama ve geri dönüşüm tesisinde, 9 Eylül'de saat 04.30 sıralarında yangın çıktı. Madeni yağ, boya, plastik ve çeşitli kimyasal maddeler nedeniyle alevler kısa sürede yayılarak tüm tesisi sardı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve Manisa Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Jandarmanın güvenlik önlemi aldığı yangında, tesiste zaman zaman patlamalar olurken, eriyen plastik ve kimyasal maddeler etrafa saçıldı. Manisa İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekiplerinin gaz ölçümü yaptığı tesise müdahale eden itfaiye ekipleri, maske ve oksijen tüpüyle çalıştı. Alevler 3,5 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü.

        CEZA KESİLİP, LİSANSININ İPTAL EDİLDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

        Tesisin gerekli şartları taşımadığı gerekçesiyle Manisa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından geçen yıl 1 milyon 677 bin TL idari para cezası kesilip, lisansının iptal edildiği ortaya çıktı. Ayrıca yangın sonrası işletmeye Çevre Kanunu 20. (v) maddesi gereğince 27 milyon lira idari yaptırım işlemi uygulandı.

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