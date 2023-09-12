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        İş yerine 'Kamerayla izleniyorsunuz' yazdı, ürünleri yine çalındı

         MANİSA'daişlettiğituhafiye dükkanından sattığı malzemeler sürekli çalınan Münevver Gökgöz (43), güvenlik kamerası görüntüleriyle birlikte polise şikayette bulundu. Önlem almak için 'Kamerayla izleniyorsunuz' yazılı kağıdı dükkana asmasına rağmen hırsızlığın sürdüğünü beilrten  Gökgöz, "Son zamanlarda hırsızlık vakaları çok arttı. Bu nedenle yara alıyoruz. İnsanlardan duyarlı olmalarını istiyorum" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.09.2023 - 13:01 Güncelleme: 12.09.2023 - 13:05
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        İş yerine 'Kamerayla izleniyorsunuz' yazdı, ürünleri yine çalındı
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        Şehzadeler ilçesindeki evli, 1 çocuk annesi Münevver Gökgöz'ün işlettiği tuhafiye dükkanı hırsızların hedefi oldu. İlk olay mayıs ayında meydana geldi. Gökgöz, dükkandaki paspası bulamayınca güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Gökgöz, kimliği belirsiz bir kadının koltuk altına sıkıştırdığı paspasla dükkandan ayrıldığını gördü. Bir süre sonra sattığı malzemelerin günden güne eksildiğini fark eden Gökgöz, kamera görüntülerini incelemeyi sürdürdü. İki-üç güne bir kimliği belirsiz kişilerin gelip, hırsızlık yaptığını tespit eden Gökgöz, güvenlik kamerası görüntüleriyle birlikte polise şikayetçi oldu. Görüntüleri incelemeye alan polis ekipleri, şüphelileri  yakalamak için çalışma başlattı.

        'SON ZAMANLARDA HIRSIZLIK VAKALARI ÇOK ARTTI'

        Gökgöz, hırsızlık olaylarına önlem almak için 'Kamerayla izleniyorsunuz' yazılı kağıdı dükkana astı ancak çare olmadı. Hırsızlık olaylarının önüne geçemeyince eşi Ahmet Gökgöz'ün de dükkanda kendisine yardım etmeye başladığını belirten  Gökgöz, şüphelilerin  yakalanıp cezalandırılmasını istediğini söyledi.

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