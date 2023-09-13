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        Manisa FK Muhammed Enes'i bitirdi

         Geridekalan 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik alarak zirve yarışına ağırlığını koyan 1'inci Lig ekibi Manisa Futbol Kulübü, forvet oyuncusu Muhammed Enes Kiprit'i kadrosuna kattı. Son olarak Almanya'nın FC Kaiserslautern takımında görev alan 24 yaşındaki oyuncu, 3 yıllık resmi sözleşmeye imza attı. İmza töreninde konuşan Muhammed Enes, "Manisa Futbol Kulübü forması giyeceğim için heyecanlıyım. Burada güzel işler yapıp Takımımın başarısına katkı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.09.2023 - 10:11 Güncelleme: 13.09.2023 - 10:11
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        Manisa FK Muhammed Enes'i bitirdi
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