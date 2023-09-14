Cep telefonu sipariş etti, kılıfı geldi MANİSA'dakızınahediye etmek için internetten ikinci el cep telefonu sipariş eden Osman Özer'e (34), gönderilen kutudan 5 bin TL'ye aldığı telefon yerine kılıfı çıktı.

Yunusemre ilçesinde oturan 3 çocuk babası Osman Özer, ortaokula giden kızına sürpriz yapmak için cep telefonu almaya karar verdi. İstediği ikinci el telefonun internet üzerinden 5 bin TL'ye satıldığını gören Özer, satıcıyla iletişime geçti. 7 Eylül'de 2 bin TL gönderen Özer, kargo takip numarasını kendisine iletmesi sonrası satıcıya paranın kalan kısmını da gönderdi. Önceki gün eline kargosu ulaşan Özer'e gönderilen kutudan cep telefonu yerine, kılıfı çıktı. Cep telefonu siparişi verdiği satıcı A.K.'yi arayan Özer, ulaşamadı. Dolandırıldığını anlayan Özer, polise gidip, A.K.'den şikayetçi oldu.

'ÇOCUKLARIMIN RIZKINI ALDILAR'