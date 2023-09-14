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        Manisa FK'da Emre Akboğa profesyonel oldu

         Millimaçlar nedeniyle verilen arada transfer çalışmalarını sürdüren 1'inci Lig temsilcisi Manisa Futbol Kulübü, altyapısından yetişen orta saha oyuncusu Emre Akboğa ile profesyonel sözleşme imzaladı. Siyah-beyazlılar, U17 Milli Takım'da da forma giyen 16 yaşındaki Emre ile 3 senelik mukavele yaptı. Düzenlenen imza töreninde konuşan Emre, "Akademisinde futbol oynadığım kulübümde profesyonel kariyerime adım atmak benim için çok güzel bir duygu. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum" dedi.  

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.09.2023 - 11:20 Güncelleme: 14.09.2023 - 11:25
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        Manisa FK'da Emre Akboğa profesyonel oldu
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