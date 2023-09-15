Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Turgutluspor'dan 3 transfer

        TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup ekibi Turgutluspor, transferin son gününde 3 oyuncu ile anlaşmaya vardı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.09.2023 - 16:58 Güncelleme: 15.09.2023 - 17:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Turgutluspor'dan 3 transfer
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırmızı-siyahlılar, sözleşmesi geçen sezon sonunda biten stoper Yiğit Utku Gök'ün yanı sıra daha önce Adana Demirspor, Modafen, Gümüşhanespor ve Adıyaman FK formaları giyen 22 yaşındaki defans oyuncusu Özgür Ortaç ve Bucaspor, Manisa FK ve Ayvalıkgücü Belediyespor'da oynayan 18 yaşındaki stoper Mert Denizli ile resmi sözleşme imzaladı.

        Yeni transferler için kulüp binasında yapılan imza törenine Başkan Gökhan Akın, Başkan Yardımcısı Ercan Hızal ve Sportif Direktör Sadullah Erarslan da katıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        "Yeni bir dönemi hep birlikte açacağız"
        "Yeni bir dönemi hep birlikte açacağız"
        Kuzey Kore lideri Rusya'da uçak fabrikasını ziyaret etti
        Kuzey Kore lideri Rusya'da uçak fabrikasını ziyaret etti
        O an kamerada! Teröristin çantasındaki bomba AVM'de böyle patladı!
        O an kamerada! Teröristin çantasındaki bomba AVM'de böyle patladı!
        Türkiye-AB ilişkilerinde dönüm noktaları
        Türkiye-AB ilişkilerinde dönüm noktaları
        2.8 milyon dolarlık anlaşma!
        2.8 milyon dolarlık anlaşma!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ek ders ve burs müjdesi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ek ders ve burs müjdesi
        CHP'de iki isim adaylığını ilan etti
        CHP'de iki isim adaylığını ilan etti
        Eşini öldürüp dereye atan kadının cezası belli oldu!
        Eşini öldürüp dereye atan kadının cezası belli oldu!
        Madeleine McCann soruşturmasına kötü haber
        Madeleine McCann soruşturmasına kötü haber
        "Sonunda rahat ettin mi?" Bir annenin kahreden feryadı!
        "Sonunda rahat ettin mi?" Bir annenin kahreden feryadı!
        Devlet hastanesinde sahte hemşire!
        Devlet hastanesinde sahte hemşire!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Eris varyantı Türkiye'de
        Eris varyantı Türkiye'de
        Aldatma iddiasına yanıt
        Aldatma iddiasına yanıt
        Dev hedef: 15'te 15!
        Dev hedef: 15'te 15!
        Kötü alışkanlıklarının kurbanı oldu
        Kötü alışkanlıklarının kurbanı oldu
        Süper Lig'in en pahalı 11'i
        Süper Lig'in en pahalı 11'i
        Otomotivde 2 yıllık 'filo' dönemi
        Otomotivde 2 yıllık 'filo' dönemi
        3 büyük otomotiv üreticisine grev şoku
        3 büyük otomotiv üreticisine grev şoku
        Konut satış rakamları açıklandı
        Konut satış rakamları açıklandı

        Benzer Haberler

        Manisa FK'da Efe uzatıp gitti
        Manisa FK'da Efe uzatıp gitti
        Manisa'da sokakta silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
        Manisa'da sokakta silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
        Turgutluspor'da Çelik güveniyor
        Turgutluspor'da Çelik güveniyor
        Somaspor evinde 24Erzincanspor´la karşılaşacak
        Somaspor evinde 24Erzincanspor´la karşılaşacak
        Manisa İl Emniyet Müdürü Aktaş'tan liselere ziyaret
        Manisa İl Emniyet Müdürü Aktaş'tan liselere ziyaret
        Manisa'da haşere ilaçlamasından sonra etkilenen vatandaşlar hastaneye başvu...
        Manisa'da haşere ilaçlamasından sonra etkilenen vatandaşlar hastaneye başvu...