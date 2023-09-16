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        Turgutluspor'dan iki takviye daha geldi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.09.2023 - 11:07 Güncelleme: 16.09.2023 - 11:07
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        Turgutluspor'dan iki takviye daha geldi
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        TFF3'üncüLig 2'nci Grup temsilcilerinden Turgutluspor, transfer döneminin son gününde iki takviye birden gerçekleştirdi. Kırmızı-siyahlılar, geçen sezon Yeni Malatyaspor forması giyen 26 yaşındaki sağ bek Taha Gür ve Bilecik 1969 forması giyen 20 yaşındaki orta saha Ozan Resuloğlu'nu kadrosuna kattı. Kulüp binasında yapılan imza töreninde konuşan Başkan Gökhan Akın, "Taha tecrübeli, Ozan ise genç bir oyuncu. İki oyuncu da gücümüze güç katacak. Kendilerine Turgutluspor formasıyla güzel bir sezon diliyorum" dedi. 

        DHA-Spor - Türkiye-Manisa / Turgutlu - TURGUTLU,

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