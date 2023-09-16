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        Manisa FK, Giresun deplasmanına çıkacak

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.09.2023 - 11:09 Güncelleme: 16.09.2023 - 11:09
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        Manisa FK, Giresun deplasmanına çıkacak
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        MİLLİaradanönce 1'inci Lig'de oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 10 puan toplayan Manisa Futbol Kulübü yarın deplasmanda Giresunspor'un rakibi olacak. Çotanak Spor Kompleksi'nde Raşit Yorgancılar'ın düdük çalacağı karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Konuk Manisa FK'da kasığında yırtık tespit edilen Oğuzhan Berber mücadelede forma giyemeyecek. Manisa FK Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz, zorlu bir deplasmana çıkacaklarını belirterek, "Milli arayı en iyi şekilde değerlendirdik. Sezona çok iyi başladık, devamını getirmek istiyoruz" yorumunu yaptı.

        Bu maç öncesi Giresunspor ise 1 galibiyet ve 3 yenilgi aldı. 

        DHA-Spor - Türkiye-Manisa - MANİSA,

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