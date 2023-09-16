Turgutlu'da ot yangını, büyümden söndürüldü
MANİSA'nınTurgutlu ilçesinde, çıkan ot yangını, ormana ve yakındaki tavuk çiftliğine sıçramadan ekipler tarafından söndürüldü.
MANİSA'nınTurgutlu ilçesinde, çıkan ot yangını, ormana ve yakındaki tavuk çiftliğine sıçramadan ekipler tarafından söndürüldü.
Turgutlu'nun kırsal Aşağı Bozkır Mahallesi'nde arazide saat 09.30 sıralarında ot yangını çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle alevler, yakındaki ormana ve tavuk çiftliğine sıçramadan söndürüldü.
Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı bildirildi.