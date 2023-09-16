Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Turgutlu'da ot yangını, büyümden söndürüldü

        MANİSA'nınTurgutlu ilçesinde, çıkan ot yangını, ormana ve yakındaki tavuk çiftliğine sıçramadan ekipler tarafından söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.09.2023 - 14:23 Güncelleme: 16.09.2023 - 14:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Turgutlu'da ot yangını, büyümden söndürüldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        MANİSA'nınTurgutlu ilçesinde, çıkan ot yangını, ormana ve yakındaki tavuk çiftliğine sıçramadan ekipler tarafından söndürüldü.

        Turgutlu'nun kırsal Aşağı Bozkır Mahallesi'nde arazide saat 09.30 sıralarında ot yangını çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle alevler, yakındaki ormana ve tavuk çiftliğine sıçramadan söndürüldü.

        Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı bildirildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        "Avrupa Birliği, Türkiye'den kopmanın gayreti içinde"
        "Avrupa Birliği, Türkiye'den kopmanın gayreti içinde"
        Habertürk sel felaketinin yaşandığı Libya'da
        Habertürk sel felaketinin yaşandığı Libya'da
        Cezaevinden izinli çıkıp Damla'yı öldürdü!
        Cezaevinden izinli çıkıp Damla'yı öldürdü!
        O kentimizde sahiller yine doldu!
        O kentimizde sahiller yine doldu!
        Libya'da toplu mezarlar kazıldı
        Libya'da toplu mezarlar kazıldı
        18'indeki Edanur'a kıyan cani konuştu!
        18'indeki Edanur'a kıyan cani konuştu!
        Ahmet Nur Çebi'den "seçim" açıklaması
        Ahmet Nur Çebi'den "seçim" açıklaması
        "Tarihi gelir elde ettik"
        "Tarihi gelir elde ettik"
        Kamyon, kamyoneti biçti! 4 kişinin öldüğü kaza anı kamerada!
        Kamyon, kamyoneti biçti! 4 kişinin öldüğü kaza anı kamerada!
        Alacaklılarını kaçıran zorbalar işkenceyi kayda aldı!
        Alacaklılarını kaçıran zorbalar işkenceyi kayda aldı!
        Savatra'da toplu çocuk mezarı tespit edildi
        Savatra'da toplu çocuk mezarı tespit edildi
        Erden Timur'dan transfer açıklaması
        Erden Timur'dan transfer açıklaması
        İSKİ'den kritik açıklama! İşte barajların doluluk oranı!
        İSKİ'den kritik açıklama! İşte barajların doluluk oranı!
        Filenin Sultanları dolu dizgin: 3-0
        Filenin Sultanları dolu dizgin: 3-0
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        11 gün sonra defnedildi
        11 gün sonra defnedildi
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        'El Chapo'nun oğlu ABD'ye iade edildi
        'El Chapo'nun oğlu ABD'ye iade edildi
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Meteoroloji'den flaş uyarı! 2 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den flaş uyarı! 2 bölgede sağanak!

        Benzer Haberler

        Manisa'da kumar operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı
        Manisa'da kumar operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı
        Manisa FK, Giresun deplasmanına çıkacak
        Manisa FK, Giresun deplasmanına çıkacak
        Turgutluspor'dan iki takviye daha geldi
        Turgutluspor'dan iki takviye daha geldi
        Manisa'da devrilen traktörün altında kalan kadın hayatını kaybetti
        Manisa'da devrilen traktörün altında kalan kadın hayatını kaybetti
        Manisa Valisi Ünlü Demirci ilçesinde ziyaretlerde bulundu
        Manisa Valisi Ünlü Demirci ilçesinde ziyaretlerde bulundu
        Turgutluspor'dan 3 transfer
        Turgutluspor'dan 3 transfer