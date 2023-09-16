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        Refüjü aşıp TIR'a çarpan otomobildeki karı- koca öldü, çocukları yaralandı

        MANİSA'nınSalihli ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilinin refüjü aşıp karşı yönden gelen TIR'a çarptığı kazada İrfan Saraç (47) ve yanındaki eşi Emre Saraç (43) hayatını kaybetti, arka koltuktaki oğulları Uygar S. (11), yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.09.2023 - 18:30 Güncelleme: 16.09.2023 - 18:35
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        Refüjü aşıp TIR'a çarpan otomobildeki karı- koca öldü, çocukları yaralandı
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        MANİSA'nınSalihli ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilinin refüjü aşıp karşı yönden gelen TIR'a çarptığı kazada İrfan Saraç (47) ve yanındaki eşi Emre Saraç (43) hayatını kaybetti, arka koltuktaki oğulları Uygar S. (11), yaralandı.

        Kaza, saat 15:00 sıralarında İzmir- Ankara karayolu Sart Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Turgutlu'dan Salihli yönüne gitmekte olan İrfan Saraç yönetimindeki 35 BZ 527 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüjü aşıp, karşı şeride geçerek Bekir Ali Er (53) yönetimindeki 35 ANY 976 plakalı TIR'a çarptı. Kazada otomobil sürücüsü İrfan Saraç ile yanındaki eşi Emre Saraç hayatını kaybetti, çocukları Uygar Saraç ise yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Uygar Saraç, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan çocuğun sağlık durumunu iyi olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. TIR şoförü Bekir Ali Er ise kazayı yara almadan atlattı.

        Kazayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından yürütülüyor. 

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