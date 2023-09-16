Somaspor - 24Erzincanspor: 1-1

TFF 2´nci Lig Kırmızı Grup´ta ilk 3 maçını kazanan Somaspor evinde 24Erzincanspor´a takıldı.

İlk yarısı golsüz sona eren maçın 51´inci dakikasında konuk 24Erzincanspor penaltı kazandı ve atışı kullanan Muhammed Enes takımını öne geçirdi: 0-1. Somaspor rakibine 6 dakika sonra karşılık verdi. Muhammet Ensar´ın 57´nci dakikada attığı golle tabela eşitlendi: 1-1. Geride kalan dakikalarda iki takımın da çabaları sonucu değiştirmedi, taraflar hanelerine 1´er puanı yazdırdı. Bu sonuçla Somaspor 10 puana yükselirken, Erzincaspor´un puanı 7 oldu.

DHA-Spor - Türkiye-Manisa / Soma - SOMA,