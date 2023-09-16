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        Gelini motosiklet konvoyu eşliğinde aldı

        MANİSA'nınTurgutlu ilçesinde, motosiklet tutkunu Petek (24) ve İlhan Arasan (28) çiftinin çiftin gelin arabası, motosikletler oldu. Gelin alma töreninde renkli görüntüler oluştu ve konvoy, motosiklet grubundan oluşan araçlarla gerçekleşti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.09.2023 - 18:56 Güncelleme: 16.09.2023 - 19:00
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        Gelini motosiklet konvoyu eşliğinde aldı
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        MANİSA'nınTurgutlu ilçesinde, motosiklet tutkunu Petek (24) ve İlhan Arasan (28) çiftinin çiftin gelin arabası, motosikletler oldu. Gelin alma töreninde renkli görüntüler oluştu ve konvoy, motosiklet grubundan oluşan araçlarla gerçekleşti.

        Turgutlu'da yaşayan İlhan Arasan, gelin evine motosiklet grubu konvoyuyla gitti. Turgutlu Cumhuriyet Mahallesi'ndeki gelin Petek Arasan'ın evinden çıkışı sırasında duygusal anlar yaşandı. Daha sonra damat, gelini motosiklete bindirdi ve motosikletli düğün konvoyu nikah salonuna doğru yola çıktı. İlçede motosikletleriyle tur atan ve büyük ilgi gören Petek ve İlhan çifti, nikah salonunda davetliler tarafından alkışlarla karşılandı. Renkli görüntülere sahne olan etkinlik, çiftin nikahlarının kıyılmasının ardından sona erdi.

        Çok uzun zamandır motosiklete gönül veren bir çift olduklarına değinen damat Arasan, bu nedenle gelin arabası yerine motosikletin daha uygun olacağını düşündüklerini söyledi.

        İlk günden bu yana bunu planladıklarını ve çok farklı ve keyifli bir gün geçirdiklerini belirten damat Arasan, "Çevremizdeki motosiklet tutkunu arkadaşlarımız ile birlikte bir konvoy konsepti yapalım dedik. Çok uğraştık ama çok eğlendiğimiz ve bizleri çok mutlu eden bir organizasyon oldu. Buradan motosiklet tutkunu arkadaşlara da bir mesaj olsun; biz evlenirken bile motora bindik. Herkese çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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