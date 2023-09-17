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        Somaspor evinde takıldı

         TFF2'nciLig Kırmızı Grup'ta ilk 3 haftada Isparta 32 Spor, Arnavutköy Belediyespor ve Etimesgut Belediyespor maçlarını kazanıp müthiş bir çıkış yakalayan Somaspor evinde 24Erzincanspor'a takıldı. Rakibi ile 1-1 berabere kalan siyah-beyazlılar ilk puan kaybını yaşadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.09.2023 - 12:30 Güncelleme: 17.09.2023 - 12:30
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        Somaspor evinde takıldı
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         TFF2'nciLig Kırmızı Grup'ta ilk 3 haftada Isparta 32 Spor, Arnavutköy Belediyespor ve Etimesgut Belediyespor maçlarını kazanıp müthiş bir çıkış yakalayan Somaspor evinde 24Erzincanspor'a takıldı. Rakibi ile 1-1 berabere kalan siyah-beyazlılar ilk puan kaybını yaşadı.

        Teknik direktör Burhanettin Basatemür geriye düşmelerine rağmen maçı kazanabilecek pozisyonlar yakaladıklarını söyledi. Basatemür, "Hedefimiz 4'te 4 yapmaktı. Evimizde kazanmayı çok istemiştik. Ben tüm oyuncularımı mücadelelerinden dolayı tebrik etmek istiyorum. İyi yoldayız ve daha da iyi duruma geleceğiz" dedi. 

        DHA-Spor - Türkiye-Manisa / Soma - SOMA,

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