Yunusemre Belediyespor - Burhaniyespor: 1-2
ZiraatTürkiye Kupası 1'inci Eleme Turu'nda Yunusemre Belediyespor'u deplasmanda 2-1 mağlup eden Burhaniyespor tur atladı. Muradiye Spor Kompleksinde 28´nci dakikada Kadir Kaya´nın kullandığı penaltıdan yararlanamayan konuk takım, 45+2´de Altan Güler´in ve 81´nci dakika Emirhan Recep´in attığı golle sahadan 2-1 galip ayrıldı. Ev sahibi ekibin tek golünü ise 37´nci dakikada Serhat Cengiz attı.
ZiraatTürkiye Kupası 1'inci Eleme Turu'nda Yunusemre Belediyespor'u deplasmanda 2-1 mağlup eden Burhaniyespor tur atladı. Muradiye Spor Kompleksinde 28´nci dakikada Kadir Kaya´nın kullandığı penaltıdan yararlanamayan konuk takım, 45+2´de Altan Güler´in ve 81´nci dakika Emirhan Recep´in attığı golle sahadan 2-1 galip ayrıldı. Ev sahibi ekibin tek golünü ise 37´nci dakikada Serhat Cengiz attı.
DHA-Spor - Türkiye-Manisa - MANİSA,