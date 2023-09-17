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        Yunusemre Belediyespor - Burhaniyespor: 1-2

         ZiraatTürkiye Kupası 1'inci Eleme Turu'nda Yunusemre Belediyespor'u deplasmanda 2-1 mağlup eden Burhaniyespor tur atladı. Muradiye Spor Kompleksinde 28´nci dakikada Kadir Kaya´nın kullandığı penaltıdan yararlanamayan konuk takım, 45+2´de Altan Güler´in ve 81´nci dakika Emirhan Recep´in attığı golle sahadan 2-1 galip ayrıldı. Ev sahibi ekibin tek golünü ise 37´nci dakikada Serhat Cengiz attı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.09.2023 - 18:34 Güncelleme: 17.09.2023 - 18:35
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        Yunusemre Belediyespor - Burhaniyespor: 1-2
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         ZiraatTürkiye Kupası 1'inci Eleme Turu'nda Yunusemre Belediyespor'u deplasmanda 2-1 mağlup eden Burhaniyespor tur atladı. Muradiye Spor Kompleksinde 28´nci dakikada Kadir Kaya´nın kullandığı penaltıdan yararlanamayan konuk takım, 45+2´de Altan Güler´in ve 81´nci dakika Emirhan Recep´in attığı golle sahadan 2-1 galip ayrıldı. Ev sahibi ekibin tek golünü ise 37´nci dakikada Serhat Cengiz attı.

        DHA-Spor - Türkiye-Manisa - MANİSA,

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