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        Akhisarspor - Ağrı 1970: 1-1

         TFF3´üncüLig 3´üncü Grup´ta Akhisarspor evinde Ağrı 1970 ile 1-1 berabere kaldı. Konuk takım karşılaşmanın 19´uncu dakikasında Taner Yıldız´ın golüyle 1-0 öne geçti. Akhisarspor bu gole 32´nci dakikada Bora Yılmaz´ın penaltıdan kaydettiği golle karşılık verdi. İki takım da bu beraberlikle ilk puanlarını aldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.09.2023 - 21:09 Güncelleme: 17.09.2023 - 21:09
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        Akhisarspor - Ağrı 1970: 1-1
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         TFF3´üncüLig 3´üncü Grup´ta Akhisarspor evinde Ağrı 1970 ile 1-1 berabere kaldı. Konuk takım karşılaşmanın 19´uncu dakikasında Taner Yıldız´ın golüyle 1-0 öne geçti. Akhisarspor bu gole 32´nci dakikada Bora Yılmaz´ın penaltıdan kaydettiği golle karşılık verdi. İki takım da bu beraberlikle ilk puanlarını aldı.

        DHA-Spor - Türkiye-Manisa -

        2023-09-17 21:08:45

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