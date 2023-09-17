Akhisarspor - Ağrı 1970: 1-1
TFF3´üncüLig 3´üncü Grup´ta Akhisarspor evinde Ağrı 1970 ile 1-1 berabere kaldı. Konuk takım karşılaşmanın 19´uncu dakikasında Taner Yıldız´ın golüyle 1-0 öne geçti. Akhisarspor bu gole 32´nci dakikada Bora Yılmaz´ın penaltıdan kaydettiği golle karşılık verdi. İki takım da bu beraberlikle ilk puanlarını aldı.
Giriş: 17.09.2023 - 21:09 Güncelleme: 17.09.2023 - 21:09
TFF3´üncüLig 3´üncü Grup´ta Akhisarspor evinde Ağrı 1970 ile 1-1 berabere kaldı. Konuk takım karşılaşmanın 19´uncu dakikasında Taner Yıldız´ın golüyle 1-0 öne geçti. Akhisarspor bu gole 32´nci dakikada Bora Yılmaz´ın penaltıdan kaydettiği golle karşılık verdi. İki takım da bu beraberlikle ilk puanlarını aldı.
DHA-Spor - Türkiye-Manisa -
2023-09-17 21:08:45