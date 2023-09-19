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        Manisa BŞB Başantrenörü Kandemir: Bütün hazırlıklarımızı hem lig hem de Avrupa kupası için yaptık

        Basketbolda SüperLig'deki ilk sezonunun ardından yeni sezonda ilk kez Avrupa'da da FIBA Europe Cup´ta mücadele etmeye hazırlanan Manisa Büyükşehir Belediyespor, yeni kadrosuyla çift kulvarda birden iddialı. Muradiye Spor Salonu´nda düzenlenen medya organizasyonunda konuşan takımın antrenörü Ahmet Kandemir, "Öncelikle Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü olarak bu ligdeki 2´nci sezonumuz. Bu sezonun başlangıcında yeni bir ekip ve kuvvetli bir ekip oluşturduk. İddialı bir kadro kurduk. Bu sene ligdeki hedefimizden biri öncelikle Play-Off'a kalmak. Daha sonra da Avrupa kupası hedefimiz var" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 13:26 Güncelleme: 19.09.2023 - 13:26
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        Manisa BŞB Başantrenörü Kandemir: Bütün hazırlıklarımızı hem lig hem de Avrupa kupası için yaptık
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        Basketbolda SüperLig'deki ilk sezonunun ardından yeni sezonda ilk kez Avrupa'da da FIBA Europe Cup´ta mücadele etmeye hazırlanan Manisa Büyükşehir Belediyespor, yeni kadrosuyla çift kulvarda birden iddialı. Muradiye Spor Salonu´nda düzenlenen medya organizasyonunda konuşan takımın antrenörü Ahmet Kandemir, "Öncelikle Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü olarak bu ligdeki 2´nci sezonumuz. Bu sezonun başlangıcında yeni bir ekip ve kuvvetli bir ekip oluşturduk. İddialı bir kadro kurduk. Bu sene ligdeki hedefimizden biri öncelikle Play-Off'a kalmak. Daha sonra da Avrupa kupası hedefimiz var" dedi.

        Europe Cup'ta ön eleme turu maçlarına ev sahipliği yapmanın avantajını da yaşayacak Manisa BŞB'de Kandemir, "Avrupa elemelerini 3-5 Ekim tarihleri arasında kendi evimizde oynayacağız. Büyük avantaj olacak. Burayı geçerek gruplara kalmak istiyoruz. Manisa şehri basketbolu çok seviyor ve bunu Avrupa platformunda da temsil etmek istiyoruz. Bütün hazırlıklarımızı hem lig hem de Avrupa kupası için yaptık. Ama bu yıl özel bir durum var, ilk defa Avrupa kupası oynayacak. Bu nedenle şehrin insanı da heyecanlı. Öncelikle ön eleme oynayacağız. Çok kuvvetli rakiplerle oynayacağız. Gidebileceğimiz yere kadar gitmek istiyoruz" diye konuştu. 

        "BU SEZON TARAFTARIMIZIN SEVECEĞİ BİR BASKETBOL OYNAYACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUZ"

        "Manisa halkı sadece basketbolu değil sporu çok seviyor" diyen Kandemir, "Takımın Süper Lig'de olması onlara başka bir heyecan uyandırıyor. Burada ülkenin en önemli spor kulüpleri ile müsabaka yapıyorsunuz ve talep oluşuyor. Takım geçen sene özellikle kazanmaya başladıktan sonra büyük bir destek aldı. Bu desteğin devamını istiyoruz. Bu sezon onların seveceği bir basketbol oynayacağımızı düşünüyoruz. Bireysel yetenekleri çok güçlü oyuncular aldık. Ne kadar kazanırsanız kazanın taraftar özel oyuncu istiyor. Bu sezon özel oyuncu çok fazla var, çok fazla taraftar çekeceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

        TAKIM KAPTANI MUSTAFA BAKİ GÖRÜR: BAŞARILI BİR SEZON HEDEFLİYORUZ

        Takım kaptanı Mustafa Baki Görür, "Geçen sene iyi bir sezon geçirdik. Sezonun ortasından itibaren yükselen bir grafiğimiz oldu, bu grafiğimiz sayesinde Avrupa kupasında ön eleme oynayacağız. Öncelikli hedefimiz lige iyi başlayıp arkasından ön elemeyi geçmek. Manisa´da günden güne taraftar desteği artıyor, biz de taraftarımıza bu sene hem ligde hem de Avrupa kupasında güzel bir başarılı geçirmek istiyoruz" dedi.

        RUSSEL: ÇOK İYİ TAKIMIZ

        Manisa BŞB'nin yabancı oyuncularından Daron Fatts Russell, "Bildiğiniz üzere yeni bir takımız, sezon öncesi iyi bir kamp geçirdiğimizi düşünüyorum. Antalya kampı olsun, Denizli kampı olsun, çok üst düzey maçlar yaptık. Hem birbirimize alışma hem de takım içi oyun sergilemek için iyi bir dönem oldu. Avrupa kupasında mücadele edeceğiz. Oldukça zor olan kupada ön elemeyi geçmek için hazır olmalıyız, bunun için de çalışıyoruz" diye konuştu. Dorukhan Engindeniz ise, "Çok iyi kurulmuş bir takımız. Avrupa´da başarılı olma hedefimiz var. 1 aylık bölümü yoğun tempoda geçirdik. En iyi şekilde başarılı olmayı umuyoruz" dedi.

        GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

        - Ahmet Kandemir'in açıklamaları

        - Oyuncuların açıklamaları

        - Detay görüntüler

        FOTOĞRAFL

        DHA-Spor - Türkiye-Manisa - Ersan ERDOĞAN / MANİSA,

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