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        Manisa'da 12 milyon 500 bin TL'lik kaçak tütün ve ürünü ele geçirildi

        MANİSA'nınŞehzadeler ilçesinde jandarmanın 2 iş yeri ve 3 depoda yaptığı aramada, piyasa değeri 12 milyon 500 bin TL olduğu belirtilen kaçak tütün ve tütün ürünleri ele geçirildi. Manisa tarihinin en büyük kaçakçılık operasyonu olarak tarihe geçen yakalamada, 2 kişi ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 13:34 Güncelleme: 19.09.2023 - 13:35
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        Manisa'da 12 milyon 500 bin TL'lik kaçak tütün ve ürünü ele geçirildi
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        MANİSA'nınŞehzadeler ilçesinde jandarmanın 2 iş yeri ve 3 depoda yaptığı aramada, piyasa değeri 12 milyon 500 bin TL olduğu belirtilen kaçak tütün ve tütün ürünleri ele geçirildi. Manisa tarihinin en büyük kaçakçılık operasyonu olarak tarihe geçen yakalamada, 2 kişi ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

        Manisa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan istihbarat çalışmasının ardından kaçak tütün ve tütün mamul satışı yapan şüphelilere yönelik Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı iş birliğiyle saat 07.00 sıralarında operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında M.Ç. (44) ve K.Ç.'ye (37) ait Şehzadeler ilçesi Ege Mahallesi'ndeki 2 iş yeri ve 3 depoda arama yapıldı. Aramada, 21 milyon 101 bin 800 boş makaron, 52 bin 800 tütün doldurulmuş makaron, 2 bin 500 kilogram kaçak tütün, 1750 kilogram nargile tütün, 300 bin sigara sarma kağıdı, 176 paket kaçak sigara, 135 elektronik sigara likidi, 900 sahte bandrol, 110 elektrikli sigara sarma makinesi, 3 ticari sigara sarma makinesi, 3 ticari sigara sarma makinelerine ait kompresör, 1750 kaçak puro ele geçirildi. Ele geçirilen ürünler imha edilmek üzere kamyon ve kamyonetlerle Manisa İl Jandarma Komutanlığı bahçesine getirildi. Piyasa değeri 12 milyon 500 bin TL olduğu belirtilen kaçak tütün ve tütün ürünleri, Manisa tarihinin en büyük kaçakçılık operasyonu olarak kayıtlara geçti.

        Gözaltına alınan M.Ç. ve K.Ç. ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

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