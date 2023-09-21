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        Manisa FK - Göztepe maçı Akhisar'da

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 11:02 Güncelleme: 21.09.2023 - 11:02
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        Manisa FK - Göztepe maçı Akhisar'da
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        MANİSAFutbolKulübü ile Göztepe arasında 1'inci Lig'in 6'ncı haftasında 23 Eylül Cumartesi günü oynanacak Ege derbisi Mümin Özkasap Stadı'ndan Spor Toto Akhisar Stadı'na alındı. Karşılaşmanın başlangıç saati de saat 16.00'dan 19.00'a çekildi. Ev sahibi siyah-beyazlı ekip, "Manisa Futbol Kulübümüzün, Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında oynayacağı Göztepe maçı hava sıcaklığının yüksek olması nedeniyle saat 16.00´dan saat 19.00´a alınmıştır. Buna bağlı olarak karşılaşmanın oynanacağı stat Spor Toto Akhisar Stadyumu olarak değiştirilmiştir. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" açıklamasını yaptı.

        Ligde 5 maçta namağlup topladığı 11 puanla ikinci sırada yer alan Manisa FK bu sezon daha önce 2 Eylül'deki Tuzlaspor maçını da Manisa yerine Akhisar'da oynamıştı. Göztepe de 13 Ağustos'taki sezonun açılış maçında Sakaryaspor'u Gürsel Aksel Stadı'nın saha zemini hazır olmadığı için Akhisar Stadı'nda ağırlamıştı.

        DHA-Spor - Türkiye-Manisa - MANİSA,

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