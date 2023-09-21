Turgutluspor'a moral

TFF3'üncüLig 2'nci Grup'ta yeni sezona üst üste 2 galibiyetle başlayarak zirve ortağı olan Turgutluspor'a Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın ve taraftarlardan moral geldi. Belediye Başkanı Çetin Akın, Başkan Yardımcısı Fırat Honaz ve beraberindeki heyet, kırmızı-siyahlıların antrenmanını ziyaret ederek yönetim ve futbolcularla buluştu. Akın, takıma baklava da ikram etti. Taraftarlar da bu hafta iç sahada oynanacak Elazığspor maçı öncesi Başkan Gökhan Akın ve yönetimle bir araya gelerek çiçek verdi. Elazığspor'u Turgutluspor'un eski teknik direktörlerinden olan Turgutlulu Selahaddin Dinçel çalıştırıyor.

DHA-Spor - Türkiye-Manisa / Turgutlu - TURGUTLU,