Paranın ilk basıldığı yerde para politikalarını konuşup, para bastılar MANİSA'nınSalihliilçesindeki Sart Antik Kenti'nde, 'Pandemi Sonrası Para Politikaları ve Ekonomik Dönüşüm' temalı '2'nci Salihli-Sart Para Kongresi düzenlendi. Etkinliğe katılanlar, tarihte ilk paranın basıldığı darp yöntemiyle hatıra parası bastı. MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay hem kendisi hem de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli için, Merkez Bankası temsilcileri de Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan için hatıra parası bastı.

MANİSA'nınSalihliilçesindeki Sart Antik Kenti'nde, 'Pandemi Sonrası Para Politikaları ve Ekonomik Dönüşüm' temalı '2'nci Salihli-Sart Para Kongresi düzenlendi. Etkinliğe katılanlar, tarihte ilk paranın basıldığı darp yöntemiyle hatıra parası bastı. MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay hem kendisi hem de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli için, Merkez Bankası temsilcileri de Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan için hatıra parası bastı.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Salihli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Salihli Belediyesi iş birliğinde Lidya Uygarlığı'nın başkenti Sart Antik Kenti'nde '2'nci Salihli-Sart Para Kongresi' düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programa MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Azmi Açıkdil, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber, MCBÜ Salihli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman Murat Koçtürk, Sardes Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Nicholas Cahill, esnaf meslek odaları, akademisyenler, Merkez Bankası temsilcileri katıldı.

Programın açılış konuşmasını Sardes Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Nicholas Cahill yaptı. Cahill, madeni paraya kadar olan süreçte Antik Çağ'da alışverişte kullanılan yöntemleri ve para basımını anlattı. Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda ise tarihi mirasa sahip çıkma adına bugüne kadar birçok önemli projeye imza attıklarını söyledi. Daha önce de 'Lidya Altın Ülke Altın Gemoloji ve Kuyumculuk Sempozyumu' düzenlediklerini belirten Kayda, "Bilkent Üniversitesi iş birliği içerisinde Salihli'ye özel bestelenen ilk senfoni konserini burada gerçekleştirdik. Ayrıca bizim için ve ülkemiz için gerçekten en önemli konularımızdan Kula-Salihli Jeoparkımız ile içinde Sart ve Bin Tepeler'in olduğu bu alanı uluslararası alanda ve Avrupa Küresel Jeoparklar alanında tanıttık ve tanıtmaya devam ediyoruz. Bu amaçla Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın başkanlığında Kula ve Salihli belediyelerinin oluşturduğu Jeopark Belediyeler Birliği'ni kurduk. Türkiye'nin tek jeopark temsilcisi Kula-Salihli Unesco Jeoparkı ile tarihi miraslarımıza sahip çıkmak, onları koruyarak gelecek nesillerimize aktarmayı hedef haline seçtik" dedi.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar da Salihli'de böyle bir kongre düzenlenmesinin bölge açısından önemli olduğunu belirterek, kongrenin akademik anlamda da büyük kazanımlar sağlayacağını söyledi.

'MİLLİ VE YERLİ PARAMIZI KULLANMAKTAN BAŞKA ÇIKIŞ YOLUMUZ YOK'

MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay ise milli paranın bağımsızlığın simgesi olduğunu belirterek "Milli ve güçlü para oldukça önemlidir. Kendi milli parası olmayan ülkeler, uluslararası arenada tanınmadığı gibi ekonomik olarak da maalesef ezilirler. Günümüzde ülkeler atom bombası tehdidine karşı parayla mücadele yolunu kullanmayı tercih ediyor. Milli ve yerli paramızı kullanmaktan başka çıkış yolumuz yoktur aksi takdirde döviz kurları altında ezilmeye sıkıntı yaşamaya devam ederiz" diye konuştu.

HATIRA PARASI BASTILAR

Program sonunda konuklar tarihte ilk paranın basıldığı darp yöntemiyle hatıra parası bastı. MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay hem kendisi hem de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Merkez Bankası temsilcileri de Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan için hatıra parası bastı.