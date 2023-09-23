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        Manisa Futbol Kulübü - Göztepe: 0-1

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.09.2023 - 21:20 Güncelleme: 23.09.2023 - 21:25
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        Manisa Futbol Kulübü - Göztepe: 0-1
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        STAT:SporToto Akhisar Stadyumu

        HAKEMLER: İlker Yasin Avcı, Abdülhamit Söyler, Azad İlhan

        MANİSA FUTBOL KULÜBÜ: Muhammed Alperen Uysal- Ayberk, Graovac, Domgjoni, Kaan, Tugay (Dk. 81 Doğukan), Burak, Korenica (Dk. 81 Gakpa), Topalli (Dk. 66 Diallo), Oğuz (Dk. 89 Muhammed Enes Kiprit), Lima

        GÖZTEPE: Lis- Ogün (Dk. 61 Fıratcan), Taha, Atınç, Ümit (Dk. 72 Tarkan), Yunus Emre, Yalçın, Tijanic (Dk. 81 Kubilay), Palmer (Dk. 61 Traore), Mamah (Dk. 73 Celil), Diouf

        GOL: Dk. 88 Celil  (Göztepe)

        SARI KARTLAR: Domgjonas (Manisa Futbol Kulübü) Lis, Traore (Göztepe)

        KIRMIZI KART: Dk. 90+4 Graovac (Manisa Futbol Kulübü)

        1'inci Lig´in 6´ncı haftasında Manisa Futbol Kulübü, Spor Toto Akhisar Stadyumu´nda Göztepe´yi ağırladı. İlk yarısı golsüz biten maçın ikinci yarısında baskılı oynayan konuk takım aradığı golü 88´inci dakikada Celil ile buldu. Göztepe, Celil'in kaydettiği gol ile sahadan 0-1 galip ayrıldı. 

        10´ncu dakikada Mamah´ın ara pasında sağ çaprazdan ceza sahası içerisine giren Diouf´un şutunu kaleci çeldi. Mamah önüne düşen topu kaleye gönderdi. Mamah'ın şutunu bu kez savunma oyuncusu Ayberk kale içerisinden kafayla uzaklaştırdı. Göztepe mutlak gol pozisyonundan yararlanamadı. 

        48´inci dakikada Tijanic´in sağdan ortasına ceza sahası içerisinde yükselen Diouf´un kafa şutu az farkla üstten auta çıktı. 

        62´nci dakikada Mamah´ın ceza sahası içine pasında solda topla buluşan Traore´nin şutu az farkla üstten auta çıktı. 

        74´üncü dakikada Graovac´ın ceza sahasına ortaladığı top Göztepe savunmasından sekti. Ceza sahası içerisindeki Tugay, önüne düşen topu kaleye gönderdi. Bu pozisyonda savunma son anda araya girerek mutlak golü engelledi. 

        88´inci dakikada Yunus´un sağdan ceza sahasına ortaladığı topu gelişine kaleye gönderen Celil´in şutunda top ağlarla buluştu: 0-1.

        90+1´inci dakikada Lima taşıdığı topla ceza sahası içerisine girdi, şutunda top kale direğine çarparak oyun alanına döndü ve ardından savunma uzaklaştırdı.

        90+4'üncü dakidada Manisa FK'da Graovac kırmızı kart gördü. 

        Mücadele Göztepe'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. 

        DHA-Spor - Türkiye-Manisa - ERSAN ERDOĞAN

        2023-09-23 21:19:56

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