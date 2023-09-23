Manisa Futbol Kulübü - Göztepe: 0-1
STAT:SporToto Akhisar Stadyumu
HAKEMLER: İlker Yasin Avcı, Abdülhamit Söyler, Azad İlhan
MANİSA FUTBOL KULÜBÜ: Muhammed Alperen Uysal- Ayberk, Graovac, Domgjoni, Kaan, Tugay (Dk. 81 Doğukan), Burak, Korenica (Dk. 81 Gakpa), Topalli (Dk. 66 Diallo), Oğuz (Dk. 89 Muhammed Enes Kiprit), Lima
GÖZTEPE: Lis- Ogün (Dk. 61 Fıratcan), Taha, Atınç, Ümit (Dk. 72 Tarkan), Yunus Emre, Yalçın, Tijanic (Dk. 81 Kubilay), Palmer (Dk. 61 Traore), Mamah (Dk. 73 Celil), Diouf
GOL: Dk. 88 Celil (Göztepe)
SARI KARTLAR: Domgjonas (Manisa Futbol Kulübü) Lis, Traore (Göztepe)
KIRMIZI KART: Dk. 90+4 Graovac (Manisa Futbol Kulübü)
1'inci Lig´in 6´ncı haftasında Manisa Futbol Kulübü, Spor Toto Akhisar Stadyumu´nda Göztepe´yi ağırladı. İlk yarısı golsüz biten maçın ikinci yarısında baskılı oynayan konuk takım aradığı golü 88´inci dakikada Celil ile buldu. Göztepe, Celil'in kaydettiği gol ile sahadan 0-1 galip ayrıldı.
10´ncu dakikada Mamah´ın ara pasında sağ çaprazdan ceza sahası içerisine giren Diouf´un şutunu kaleci çeldi. Mamah önüne düşen topu kaleye gönderdi. Mamah'ın şutunu bu kez savunma oyuncusu Ayberk kale içerisinden kafayla uzaklaştırdı. Göztepe mutlak gol pozisyonundan yararlanamadı.
48´inci dakikada Tijanic´in sağdan ortasına ceza sahası içerisinde yükselen Diouf´un kafa şutu az farkla üstten auta çıktı.
62´nci dakikada Mamah´ın ceza sahası içine pasında solda topla buluşan Traore´nin şutu az farkla üstten auta çıktı.
74´üncü dakikada Graovac´ın ceza sahasına ortaladığı top Göztepe savunmasından sekti. Ceza sahası içerisindeki Tugay, önüne düşen topu kaleye gönderdi. Bu pozisyonda savunma son anda araya girerek mutlak golü engelledi.
88´inci dakikada Yunus´un sağdan ceza sahasına ortaladığı topu gelişine kaleye gönderen Celil´in şutunda top ağlarla buluştu: 0-1.
90+1´inci dakikada Lima taşıdığı topla ceza sahası içerisine girdi, şutunda top kale direğine çarparak oyun alanına döndü ve ardından savunma uzaklaştırdı.
90+4'üncü dakidada Manisa FK'da Graovac kırmızı kart gördü.
Mücadele Göztepe'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
DHA-Spor - Türkiye-Manisa - ERSAN ERDOĞAN
2023-09-23 21:19:56