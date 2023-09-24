Somaspor son anda kurtardı TFF2'nciLig Kırmızı Grup'ta Fethiyespor'a konuk olan Somaspor, yenilgiden son anda kurtuldu. Sezonun ilk 4 maçında 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederek zirve yarışına ağırlığını koyan siyah-beyazlılar, Fethiye deplasmanında maçı uzun süre 1-0 yenik sürdürdü. Müsabakanın 88'inci dakikasında Muhammet Ensar ile 1-1'i bulan Somaspor, namağlup unvanını korudu. Teknik direktör Burhanettin Basatemür, zorlu bir maçı geride bıraktıklarını belirterek, "Yenilmeden dönmek de bizim adımıza olumlu oldu. Yarış devam ediyor. Son 2 maçımızı kazanamasak da yeniden galibiyet serilerine başlayacağız" dedi.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 24.09.2023 - 11:24 Güncelleme: 24.09.2023 - 11:24 facebook

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