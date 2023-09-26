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        Manisa BŞB'nin Avrupa programı netleşti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 10:42 Güncelleme: 26.09.2023 - 10:45
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        Manisa BŞB'nin Avrupa programı netleşti
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        TARİHİNDEilkkez Avrupa heyecanı yaşayacak Basketbol Süper Ligi temsilcisi Manisa Büyükşehir Belediyespor'un FIBA Europe Cup elemelerindeki maç programı belli oldu. Europe Cup'ta elemelerde B Grubu'na ev sahipliği yapacak Manisa ekibi, 3-5 Ekim tarihleri arasında Muradiye Spor Salonu'nda oynanacak maçlar sonucunda ilk sırayı alırsa normal sezonda E Grubu'na adını yazdıracak. Manisa'daki elemelerde 3 Ekim Salı günü saat 19.00'da FC Porto-Nevezis, 4 Ekim Çarşamba günü aynı saatte Manisa BŞB-Nevezis, 5 Ekim Perşembe günü ise yine 19.00'da Manisa BŞB-FC Porto maçları oynanacak. 

        Manisa BŞB, Süper Lig'de ise sezonun ilk haftasındra 29 Eylül Cuma günü Bahçeşehir Koleji'ni ağırlayacak. Manisa'nın futbolda 1'inci Lig'deki temsilcisi Manisa Futbol Kulübü'nde yönetim, Süper Lig ve Avrupa maratonu öncesi Manisa Büyükşehir Belediyespor'u ziyaret ederek başarı diledi. Manisa Büyükşehir Belediyespor Başkanı Bora Çaylan ve takımla bir araya gelen Manisa FK Başkanı Mevlüt Aktan, Başkanvekili Engin Anlı ve yöneticiler yeşil-beyazlı basketbolculara baklava ikramında bulundu.

        DHA-Spor - Türkiye-Manisa - MANİSA,

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