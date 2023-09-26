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        Yunusemreli yağlı güreşçilerden 2 madalya

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 11:21 Güncelleme: 26.09.2023 - 11:25
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        Yunusemreli yağlı güreşçilerden 2 madalya
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        MANİSA'dabuyıl kurulan Yunusemre Belediyesi Yağlı Güreş Takımı, katıldığı turnuvalarda madalyaları toplamaya devam ediyor. Yunusemreli yağlı güreşçiler, son olarak Denizli'de yapılan Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde 1 altın, 1 bronz madalya kazandı. Müsabakalarda teşvik 2 boyunda mücadele eden İsmail Erkoç, tüm rakiplerini yenerek birinci olurken, deste büyük boyda ter döken Melih Özdemir de üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu. Sporcuları ve antrenörleri tebrik eden Yunusemre Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Abdullah Can, yağlı güreş takımı ile gurur duyduklarını belirterek, desteklerinden ötürü Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi'ye teşekkür etti.

         

        DHA-Spor - Türkiye-Manisa - MANİSA,

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