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        Çalıştığı inşaattan düşen liseli Zekai öldü

        MANİSA'nınAlaşehir ilçesinde, çalıştığı inşaatta 5'inci kattan düşen lise öğrencisi Zekai Dikici (16) hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 12:51 Güncelleme: 26.09.2023 - 12:55
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        Çalıştığı inşaattan düşen liseli Zekai öldü
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        MANİSA'nınAlaşehir ilçesinde, çalıştığı inşaatta 5'inci kattan düşen lise öğrencisi Zekai Dikici (16) hayatını kaybetti.

        Olay, dün saat 19.00 sıralarında, İstasyon Mahallesi Gümüşpala Caddesi'nde meydana geldi. İnşaatta elektrik tesisatı döşeme işinde çalışan Zekai Dikici, 5'inci kattan düştü. İnşaattaki diğer çalışanların ihbarıyla olay yerine 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Dikici, Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Dikici burada, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Alaşehir Sümer Oral Mesleki Eğitim Merkezi Elektrik Tesisatları ve Pano Montörlüğü dalı 11´inci sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen Zekai Dikici'nin haftada bir gün eğitim için okula gittiği, diğer günlerde özel bir iş yerinde elektrik tesisat işlerinde çalıştığı öğrenildi. Olayın ardından soruşturma başlatan polis, Dikici'nin çalıştığı elektrik tesisat firmasının sahibi Ş.B. (58) ve ustabaşı R.Y.'yi (63) gözaltına aldı.

        Zekai Dikici'nin cansız bedeni otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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