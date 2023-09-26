Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Çalıştığı inşaattan düşen liseli Zekai öldü (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 18:28 Güncelleme: 26.09.2023 - 18:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çalıştığı inşaattan düşen liseli Zekai öldü (2)
        ABONE OL
        ABONE OL

        LİSELİZEKAİTOPRAĞA VERİLDİ

        Alaşehir ilçesinde dün saat 19.00 sıralarında elektrik tesisatı döşeme işi yaptığı inşaatın 5'inci katından düşerek ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden lise öğrencisi Zekai Dikici'nin (16) cenazesi yakınları tarafından İzmir Adli Tıp Kurumu morgundan alındı. Dikici'nin cenazesi Alaşehir Beşeylül Mahallesi'nde oturan anne Kader Korkmaz ile Sarısu Mahallesi'nde oturan baba İbrahim Dikici'nin evlerinin önünde helallik alınmasının ardından Kadı Şeyh Camii'ne getirildi. Burada ikindi vakti kılınan cenaze namazı sonrası Dikici gözyaşları arasında Yeni Mezarlık'ta toprağa verildi.

        Cenaze namazına Alaşehir Belediye Başkanvekili Erol Kacar, sevenleri ve arkadaşları katıldı. Ayak durmakta güçlük çeken anne Korkmaz, "En son pazar günü gördüm. Kardeşi Hatice'yi kuru fasulye yemek için çağırdı. 2 tane acı biber yedikten sonra babasına gideceğini söyleyip, evden çıktı. Böyle bir şey olacağı kimin aklına gelirdi? Ayrılmak çok zor" diyerek gözyaşlarına hakim olamadı. Oğlunun tabutunun başından ayrılmayan baba Dikici ise "Ne söyleyeyim? İnşallah adalet yerini bulur, söyleyecek söz yok" dedi.

        Bu arada olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan elektrik tesisat firmasının sahibi Ş.B. ve ustabaşı R.Y.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Ayasofya'da kırılan kapıyla ilgili dava açıldı!
        Ayasofya'da kırılan kapıyla ilgili dava açıldı!
        12 yıllık cinayet sorguda çözüldü! Öldürüp uçurumdan attılar
        12 yıllık cinayet sorguda çözüldü! Öldürüp uçurumdan attılar
        Büyükekşi, Süper Kupa için tarih verdi
        Büyükekşi, Süper Kupa için tarih verdi
        Rusya: ABD Suriye'de petrol kaçakçılığı yapıyor
        Rusya: ABD Suriye'de petrol kaçakçılığı yapıyor
        Emekli maaşları, vergisiz cep telefonu masada
        Emekli maaşları, vergisiz cep telefonu masada
        Arda Güler'den yine kötü haber!
        Arda Güler'den yine kötü haber!
        Minik Defne'nin doğuştan "yarım kalbi" artık sağlıkla atacak
        Minik Defne'nin doğuştan "yarım kalbi" artık sağlıkla atacak
        15 katlı binanın dış cephesi bir anda çöktü!
        15 katlı binanın dış cephesi bir anda çöktü!
        Fransız gezgin Çorlu'da ağır yaralı olarak bulundu!
        Fransız gezgin Çorlu'da ağır yaralı olarak bulundu!
        Shakira'ya yeni suçlama
        Shakira'ya yeni suçlama
        Adıyaman'da keşfedildi! Askeri helikopterle taşındı
        Adıyaman'da keşfedildi! Askeri helikopterle taşındı
        Sanayinin şampiyonları belli oldu
        Sanayinin şampiyonları belli oldu
        İsmail Kartal etkisi!
        İsmail Kartal etkisi!
        Barry satışa çıkıyor... Dudak uçuklatan rakam!
        Barry satışa çıkıyor... Dudak uçuklatan rakam!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F16 ve NATO mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F16 ve NATO mesajı
        İşte Buruk'un 11'i
        İşte Buruk'un 11'i
        Ronaldo evlendi
        Ronaldo evlendi
        'Yarım ev' görenleri hayrete düşürdü!
        'Yarım ev' görenleri hayrete düşürdü!
        BES'te birikimin yarısı çekme hakkı
        BES'te birikimin yarısı çekme hakkı
        Müjde! O hastalık nedeniyle sesinizi kaybetmeyebilirsiniz
        Müjde! O hastalık nedeniyle sesinizi kaybetmeyebilirsiniz

        Benzer Haberler

        Manisa'da demir doğrama atölyesindeki iş kazasında 1 kişi öldü
        Manisa'da demir doğrama atölyesindeki iş kazasında 1 kişi öldü
        Çalıştığı inşaattan düşen liseli Zekai öldü
        Çalıştığı inşaattan düşen liseli Zekai öldü
        Manisa'da üzümde hasat ve kurutma mesaisi sürüyor
        Manisa'da üzümde hasat ve kurutma mesaisi sürüyor
        Yunusemreli yağlı güreşçilerden 2 madalya
        Yunusemreli yağlı güreşçilerden 2 madalya
        Manisa İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş'tan liselere ziyaret
        Manisa İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş'tan liselere ziyaret
        Manisa BŞB'nin Avrupa programı netleşti
        Manisa BŞB'nin Avrupa programı netleşti