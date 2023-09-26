Çalıştığı inşaattan düşen liseli Zekai öldü (2)

LİSELİZEKAİTOPRAĞA VERİLDİ

Alaşehir ilçesinde dün saat 19.00 sıralarında elektrik tesisatı döşeme işi yaptığı inşaatın 5'inci katından düşerek ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden lise öğrencisi Zekai Dikici'nin (16) cenazesi yakınları tarafından İzmir Adli Tıp Kurumu morgundan alındı. Dikici'nin cenazesi Alaşehir Beşeylül Mahallesi'nde oturan anne Kader Korkmaz ile Sarısu Mahallesi'nde oturan baba İbrahim Dikici'nin evlerinin önünde helallik alınmasının ardından Kadı Şeyh Camii'ne getirildi. Burada ikindi vakti kılınan cenaze namazı sonrası Dikici gözyaşları arasında Yeni Mezarlık'ta toprağa verildi.

Cenaze namazına Alaşehir Belediye Başkanvekili Erol Kacar, sevenleri ve arkadaşları katıldı. Ayak durmakta güçlük çeken anne Korkmaz, "En son pazar günü gördüm. Kardeşi Hatice'yi kuru fasulye yemek için çağırdı. 2 tane acı biber yedikten sonra babasına gideceğini söyleyip, evden çıktı. Böyle bir şey olacağı kimin aklına gelirdi? Ayrılmak çok zor" diyerek gözyaşlarına hakim olamadı. Oğlunun tabutunun başından ayrılmayan baba Dikici ise "Ne söyleyeyim? İnşallah adalet yerini bulur, söyleyecek söz yok" dedi.

Bu arada olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan elektrik tesisat firmasının sahibi Ş.B. ve ustabaşı R.Y.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.