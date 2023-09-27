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        Turgutluspor - Aliağa FK: 1-3

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 18:07 Güncelleme: 27.09.2023 - 18:10
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        Turgutluspor - Aliağa FK: 1-3
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        STAT:7Eylül

        HAKEMLER: Hakan Ergin, Ahmet Oğuz Yılmaz, Ali Cem Zorbay

        TURGUTLUSPOR: Fatih - Zeki (Dk.60 Ozan), Yiğit, Cihan (Dk. 73 Ekrem), Taha (Dk. 91 Emirhan), Berkant (Dk. 60 Ayhan), Mertali, Berkay, Özgür (Dk.106 Hüseyin Can), Mert Önal, Noyan (Dk. 91 Mert Denizli).

        ALİAĞA FUTBOL A.Ş: Miraçcan - Kadir, Yasin (Dk. 64 Ahmet Uzun), Yiğit (Dk. 69 Oğuzhan), Seçim Can, Mithat (Dk. 84 Ahmet Gülay), Doğukan (Dk. 64 Oktay), Bahri (Dk. 64 Hasan), Adnan, Hakan, İsmail

        GOLLER: Dk. 32 Berkant (Turgutluspor) - Dk. 43 Mithat, Dk.113 ve Dk. 119 Oğuzhan (Aliağa FK)

        SARI KARTLAR: Ayhan, Berkay, Ekrem, Özgür, Yiğit, Fatih, Ozan (Turgutluspor), Yiğit, Oktay, Hasan, Miraçcan (Aliağa FK

        KIRMIZI KART: Dk. 95 Ekrem Okkay (Turgutluspor)

        Ziraat Türkiye Kupası 1'inci Tur mücadelesinde Turgutluspor'a konuk olan Aliağa FK, normal süresi 1-1 sona eren maçta rakibini uzatma dakikalarında bulduğu gollerle 3-1 mağlup ederek eledi. Turgutluspor 32'nci dakikada Berkant'ın golüyle 1-0 öne geçti. Konuk Aliağa FK 43'üncü dakikada Mithat'la beraberliği yakaladı. Karşılaşmanın ilk yarısı ve normal süresi 1-1 berabere sonuçlandı. İki takım 15'er dakikalık uzatma anlarının ilk devresinde de eşitliği bozamadı. Aliağa FK 113'üncü dakikada Oğuzlan'la üstünlüğü yakaladı: 1-2. İzmir temsilcisinde bir kez daha sahneye çıkan Oğuzhan 119'uncu dakikada farkı ikiye çıkardı: 1-3. Bu sonucun ardından Türkiye Kupası'nda yoluna devam eden takım Aliağa FK oldu. 

        DHA-Spor - Türkiye-Manisa / Turgutlu - TURGUTLU,

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