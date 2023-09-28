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        Manisa FK'dan Gençlik ve Spor Bakanı Bak'a ziyaret

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 11:21 Güncelleme: 28.09.2023 - 11:25
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        Manisa FK'dan Gençlik ve Spor Bakanı Bak'a ziyaret
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        MANİSA'nın1'inciLig'deki iddialı temsilcisi Manisa Futbol Kulübü'nde Başkan Mevlüt Aktan, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ile birlikte Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak´ı makamında ziyaret etti. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ergün ve Aktan, yenileme çalışmaları devam eden Manisa 19 Mayıs Stadyumu ve siyah-beyazlı kulüp hakkında Bakan Osman Aşkın Bak'la bilgi alışverişinde bulundu. Ziyarette Başkan Mevlüt Aktan, Bakan Bak'a üzerinde isminin yer aldığı 45 numaralı Manisa FK formasını ve kulübün ürünlerinin yer aldığı hediye paketi takdim etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bakan Bak, 1'inci Lig'de mücadele eden Manisa FK'ya başarı dileklerini iletti.

        DHA-Spor - Türkiye-Manisa - MANİSA,

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