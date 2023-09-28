Manisa BŞB potada sezonu açıyor

BASKETBOLSüperLigi'nde ikinci sezonunu geçirecek Manisa Büyükşehir Belediyespor ligin ilk haftasında yarın Bahçeşehir Koleji'ni ağırlayacak. Muradiye Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Ligdeki ilk yılının ardından ilk kez Avrupa arenasında da yer almaya hak kazanan Manisa ekibi, hafta içinde 3-5 Ekim tarihleri arasında FIBA Europe Cup Elemeleri B Grubu maçlarına da ev sahipliği yapacak. Sezon öncesi antrenörlük görevine İran Milli Takımı'yla anlaşan Hakan Demir'in yerine Ahmet Kandemir'i getiren Manisa BŞB, kadrosunu yeni transferler Daron Russell, Ryan Luther, Emanuel Terry, James Anderson, Dorukhan Engindeniz, Kaan Sarıaslan, Sinan Sağlam, Ragıp Berke Atar ve Ayberk Olmaz'la güçlendirmişti.

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