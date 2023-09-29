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        Manisa FK, Ankara'da Gençlerbirliği ile oynayacak

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 10:54 Güncelleme: 29.09.2023 - 10:54
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        Manisa FK, Ankara'da Gençlerbirliği ile oynayacak
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        GÖZTEPE'yegeçenhafta evinde 1-0 yenilerek bu sezon ilk mağlubiyetini alan Manisa Futbol Kulübü, 1'inci Lig'in 7'nci haftasında yarın deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek. Eryaman Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakada Mehmet Türkmen görev yapacak. Siyah-beyazlılarda, Göztepe karşılaşmasında kırmızı kart gören stoper Graovac müsabakada görev alamayacak. Öte yandan Manisa FK forması giyen Alman orta saha oyuncusu Yannick Stark, TFF'ye bildirilen kadroya alınmadığı için sözleşmesini tek taraflı feshetti. 

         

        DHA-Spor - Türkiye-Manisa - MANİSA,

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