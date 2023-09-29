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        Manisa Büyükşehir Belediyespor - Bahçeşehir Koleji: 90-88

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 21:21 Güncelleme: 29.09.2023 - 21:25
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        Manisa Büyükşehir Belediyespor - Bahçeşehir Koleji: 90-88
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        SALON:MuradiyeSpor Salonu

        HAKEMLER: Kaan Büyükçil, Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Çağlar Özkan

        MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Russel 16, Sinan 2, Cruz 35, Luther 9, Terry 16, Kaan, Mustafa, Ayberk 5, Anderson 5, Dorukhan, Ragıp 2, Berkay

        BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Taylor 15 , Arca 8, Bouteille 17, Cavanaugh 12, Bouteille 19, Hadi 3, Akif 2, Can, Scrubb 7, Berkay 5

        1´İNCİ PERİYOT: 20-27

        İLK YARI: 45-46

        3´ÜNCÜ PERİYOT: 63-63

        Basketbol Süper Ligi'ndeki sezonun ilk maçında Manisa Büyükşehir Belediyespor, Bahçeşehir Koleji'ni 90-88 mağlup etti. Muradiye Spor Salonu'ndaki maçın ilk periyodu 20-27, ilk yarısı 45-46, üçüncü periyodu ise 63-63 sonuçlandı. Üstünlüğün sürekli el değiştirdiği son periyotta ev sahibi Manisa Büyükşehir Belediyespor, Luther ve Cruz'un serbest atışlarıyla son anlara 2 sayı farkla önde girdi. Bahçeşehir'in aldığı mola sonrası son saniyede Bouteille 3 sayılık atışı kaçırınca kazanan 90-88'lik skorla Manisa ekibi oldu. Ev sahibi ekipte Cruz 35 sayıyla yıldızlaştı. Konuk ekipte ise Bouteille 19 sayıyla oynadı.

        DHA-Spor - Türkiye-Manisa - Ersan ERDOĞAN

        2023-09-29 21:20:28

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