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        Somaspor'un rakibi İnegölspor

        TFF2'nci Lig Kırmızı Grup'ta oynadığı 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik alıp 11 puan toplayan Somaspor yarın evinde sonuncu sırada yer alan İnegölspor'la kozlarını paylaşacak. Soma Atatürk Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçta Fevzi Erdem Akbaş düdük çalacak. Somaspor Teknik Direktörü Burhanettin Basatemür, son iki maçı berabere bitirdiklerini hatırlatarak, "Zirve yolunda kazanmamız gerekiyor. Rakibimize saygı duyuyoruz. Elimizden gelen en iyi mücadeleyi ortaya koyup kazanmayı hedefliyoruz" dedi. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.09.2023 - 11:37 Güncelleme: 30.09.2023 - 11:37
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        Somaspor'un rakibi İnegölspor
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        TFF2'nci Lig Kırmızı Grup'ta oynadığı 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik alıp 11 puan toplayan Somaspor yarın evinde sonuncu sırada yer alan İnegölspor'la kozlarını paylaşacak. Soma Atatürk Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçta Fevzi Erdem Akbaş düdük çalacak. Somaspor Teknik Direktörü Burhanettin Basatemür, son iki maçı berabere bitirdiklerini hatırlatarak, "Zirve yolunda kazanmamız gerekiyor. Rakibimize saygı duyuyoruz. Elimizden gelen en iyi mücadeleyi ortaya koyup kazanmayı hedefliyoruz" dedi. 

        DHA-Spor - Türkiye-Manisa / Soma - SOMA,

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